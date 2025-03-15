Слишкович высказался о победе «Оренбурга» в матче 21-го тура РПЛ с «Факелом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мнением о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

— Насколько для вас была ожидаема эта победа?

– Ты выходишь на любую игру с целью победить. Иногда не успеваешь, а иногда получается. Думаю, сегодня увидели одну команду, которая хотела играть в футбол и показала желание. Конечно, красная карточка нам помогла, сопернику было тяжело, но думаю, что по поводу результата и этой победы никто не может ничего нам сказать.

— Сколько нужно забить голов, чтобы их засчитали и вы одержали победу?

– Не знаю, сколько электричества есть в этом VAR‑телевидении. Зависит от электросилы там. Сейчас я шучу, конечно. Рефери делал свою задачу так, как ему кажется правильным. Не буду говорить про эти вещи. Есть люди, которые разбираются с этим. Если были ошибки, они скажут и что‑то сделают. Если ошибок не было, окей, идём дальше и всё.

Мы выглядели во многих играх хорошо, во многих матчах мы заслужили больше, чем получили. А получали ничего. Я надеюсь, что это — та маленькая искра, которая нам была нужна. Из этой искры нужно сделать огонь, — сказал Слишкович в эфире канала «Матч ТВ».

На 86-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Оренбурга» Максим Савельев, однако гол был отменён из-за фола в атаке. Эта победа стала первой для команды в Российской Премьер-Лиге с 21 июля 2024 года, когда в 1-м туре соревнования был обыгран московский «Спартак» (2:0). В следующем туре РПЛ «Оренбург» встретится с московским «Динамо». Игра состоится 29 марта.

После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные Владимира Слишковича набрали 11 очков и на текущий момент располагаются на последней, 16-й строчке.

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