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Игрок сборной России Мусаев: соперники — супер! В Замбии и Нигерии футболисты из топ-лиг

Игрок сборной России Мусаев: соперники — супер! В Замбии и Нигерии футболисты из топ-лиг
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Нападающий московского ЦСКА и сборной России Тамерлан Мусаев высказался о ближайших соперниках российской национальной команды. В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. В июне отечественная национальная команда сыграет с Нигерией и Беларусью.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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«Я ещё не попал в окончательный список сборной, другие российские нападающие тоже хорошо проявляют себя. Когда будет этот список, смогу сказать больше.

Соперники в этот раз — супер! Я бы очень хотел сыграть с ними. В сборных Замбии и Нигерии играют футболисты из АПЛ, из всех топ-чемпионатов. Если в итоге попаду в окончательный список, будет хорошо», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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