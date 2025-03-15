Московское «Динамо» представило новую форму в стиле «Матрицы»
Поделиться
Футбольный клуб «Динамо» (Москва) представил новый комплект формы, в которой сыграет в сегодняшнем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Дизайн формы выполнен в виде матрицы, как в одноимённом фильме.
Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»
Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»
Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»
Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Высшая лига - Центр . 5-й тур
27 сентября 2009, воскресенье. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
1 : 2
ОТ
Торос
Нефтекамск
0:1 Воронцов (Савельев, Камаев) – 22:55 (5x5) 1:1 Ахметов (Крюков, Нефёдов) – 27:53 (5x4) 1:2 Воронцов (Камаев) – 61:16 (4x4)
«Динамо» с 37 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Локомотив» на два очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 марта 2025
-
15:26
-
15:25
-
15:18
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:21
-
14:20
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:53
-
13:48
-
13:45
-
13:32
-
13:26
-
13:16
-
13:16
-
13:15
-
13:06
-
13:04
-
12:58
-
12:50
-
12:45
-
12:39
-
12:35