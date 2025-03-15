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Московское «Динамо» представило новую форму в стиле «Матрицы»

Московское «Динамо» представило новую форму в стиле «Матрицы»
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Футбольный клуб «Динамо» (Москва) представил новый комплект формы, в которой сыграет в сегодняшнем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Дизайн формы выполнен в виде матрицы, как в одноимённом фильме.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Высшая лига - Центр . 5-й тур
27 сентября 2009, воскресенье. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
1 : 2
ОТ
Торос
Нефтекамск
0:1 Воронцов (Савельев, Камаев) – 22:55 (5x5)     1:1 Ахметов (Крюков, Нефёдов) – 27:53 (5x4)     1:2 Воронцов (Камаев) – 61:16 (4x4)    

«Динамо» с 37 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Локомотив» на два очка.

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