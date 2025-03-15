Московское «Динамо» представило новую форму в стиле «Матрицы»

Футбольный клуб «Динамо» (Москва) представил новый комплект формы, в которой сыграет в сегодняшнем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Дизайн формы выполнен в виде матрицы, как в одноимённом фильме.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» с 37 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Локомотив» на два очка.