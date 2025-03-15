«Мы будем сражаться до конца». «Факел» отреагировал на поражение от «Оренбурга» в РПЛ

Пресс-служба «Факела» в телеграм-канале сделала публикацию после поражения команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1). На 90+5-й минуте встречи защитник воронежской команды Сергей Божин забил автогол.

«Мы будем сражаться до конца, никто не опустит руки», — написано в телеграм-канале «Факела».

После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные Дмитрия Пятибратова набрали 14 очков и на текущий момент занимают предпоследнее, 15-место. «Оренбург», заработавший 11 очков, располагается на 16-й строчке. В следующем туре «Факел» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 30 марта.

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