«Мы будем сражаться до конца». «Факел» отреагировал на поражение от «Оренбурга» в РПЛ
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Пресс-служба «Факела» в телеграм-канале сделала публикацию после поражения команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1). На 90+5-й минуте встречи защитник воронежской команды Сергей Божин забил автогол.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Божин – 90+5'
Удаления: нет / Мертенс – 53'
«Мы будем сражаться до конца, никто не опустит руки», — написано в телеграм-канале «Факела».
После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные Дмитрия Пятибратова набрали 14 очков и на текущий момент занимают предпоследнее, 15-место. «Оренбург», заработавший 11 очков, располагается на 16-й строчке. В следующем туре «Факел» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 30 марта.
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