«Химки» — «Ахмат»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат». Игра идёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

После первого тайма команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 20 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.