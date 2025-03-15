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«Это ненормально». Игрок «Атлетико» Хименес — о незасчитанном пенальти Альвареса

«Это ненормально». Игрок «Атлетико» Хименес — о незасчитанном пенальти Альвареса
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Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес высказался о ситуации с незасчитанным пенальти нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4 пен.) из-за двойного касания по мячу во время удара.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Речь идёт о чемпионе мира, прошедшем через 1000 сражений. Очевидно, случившееся с ним — футбольная трагедия, которую трудно представить. Конечно, это повлияло на него, но нет сомнений, что он быстро перевернёт эту страницу.

Он знает, что пользуется поддержкой всех, потому что произошедшее с ним является чем-то ненормальным. Я хочу поскорее перевернуть эту страницу, сосредоточиться на будущем, а не на прошлом. Нужно жить сегодняшним днём, будущее — это загадка», — приводит слова Хименеса DAZN.

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