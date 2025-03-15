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Ривалдо рассказал, какого форварда хотел бы увидеть в составе «Барселоны»

Ривалдо рассказал, какого форварда хотел бы увидеть в составе «Барселоны»
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Бывший футболист, экс-форвард «Барселоны» и чемпион мира в составе сборной Бразилии Ривалдо сказал, что хотел бы видеть аргентинского нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в составе каталонского клуба.

«Хулиан — отличный игрок, и я бы очень хотел видеть его в «Барселоне», он, несомненно, станет отличным усилением. В нынешних обстоятельствах нужно бы посмотреть, сможет ли «Барса» справиться с таким трансфером. Всё будет зависеть от подробного анализа со стороны клуба, особенно в финансовом аспекте, и от того, как этот трансфер может быть осуществлён. Но да, я бы очень хотел, чтобы он был здесь», — приводит слова Ривалдо Mundo Deportivo.

25-летний Альвареc в сезоне-2024/2025 провёл за «Атлетико» 43 игры во всех турнирах, забил 22 гола и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансфер аргентинца в € 79,5 млн.

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