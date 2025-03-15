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Флик высказался о незасчитанном пенальти Альвареса в матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

Флик высказался о незасчитанном пенальти Альвареса в матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»
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Главному тренеру «Барселоны» Ханс-Дитеру Флику задали вопрос о его отношении к незасчитанному пенальти нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4 пен.) из-за двойного касания во время удара.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Сложилась очень неприятная ситуация. Мне действительно жаль его, ведь Хулиан один из лучших футболистов на текущий момент. Сочувствую ему, но мне нечего сказать, ведь не я принял подобное решение», — приводит слова Флика Sport.es.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с лондонским «Арсеналом». Первый матч между командами состоится 8 апреля, ответный — 16 апреля.

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