«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

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Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков (Азов). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Зинович, Сундуков, Агаларов, Касинтура, Гаджиев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Гапонов, Бейл, Галдамес, Ороз, Зиньковский, Бабкин, Иванисеня, Рахманович, Дмитриев, Сергеев.

После 20 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.