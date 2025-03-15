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«Барселона» жаждет реванша». Кунде — о матче 28-го тура Ла Лиги с «Атлетико»

«Барселона» жаждет реванша». Кунде — о матче 28-го тура Ла Лиги с «Атлетико»
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Крайний защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением о грядущем матче 28-го тура с мадридским «Атлетико», который состоится в воскресенье, 16 марта.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жаждет ли «Барселона» реванша? Конечно. Нам не понравились результаты последних двух встреч с «Атлетико». Тем более что мы хотим побеждать всегда, особенно прямого соперника. Думаю, что наша команда хорошо провела два последних матча [с «Атлетико»] и оба раза не смогла обыграть их из-за мелких проблем», — приводит слова Кунде Marca.

В матче 18-го тура Ла Лиги «матрасники» победили сине-гранатовых со счётом 2:1. В первой полуфинальной игре Кубка Испании «Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 4:4.

После 26 матчей Примеры каталонский клуб с 57 очками занимает первое место. Мадридская команда набрала 56 очков в 27 встречах.

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