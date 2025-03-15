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Наставник «Эвертона» Дэвид Мойес стал лучшим тренером февраля в АПЛ

Наставник «Эвертона» Дэвид Мойес стал лучшим тренером февраля в АПЛ
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Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес признан лучшим тренером февраля в АПЛ-2024/2025 по версии Barclays Premier League.

«То, что я присоединился к клубу и почти в первый же месяц стал тренером месяца, в большей степени связано с целеустремлённостью игроков. Я взволнован, потому что в АПЛ работают невероятные тренеры и менеджеры.

Думаю, что моё долголетие и, вероятно, долгое пребывание в Премьер-лиге, вероятно, дали мне больше шансов выиграть её. Но при том уровне конкуренции, который существует здесь (сейчас много хороших новых молодых тренеров), это большой вызов», — приводит слова Мойеса официальный сайт Премьер-лиги.

61-летний шотландский специалист возглавил «Эвертон» в январе этого года. Ранее он занимал должность главного тренера «ирисок» с 2002 по 2013 год. В феврале «Эвертон» под его руководством провёл пять матчей в АПЛ, одержал две победы при трёх ничьих с разницей мячей +5 (11-6).

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