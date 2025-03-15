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CO: «Ливерпулю» и «Арсеналу» интересен 19-летний вингер «Лиона», его цена — € 50 млн

CO: «Ливерпулю» и «Арсеналу» интересен 19-летний вингер «Лиона», его цена — € 50 млн
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«Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют интерес к 19-летнему крайнему нападающему «Лиона» Малику Фофана. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, бельгийский футболист готов покинуть французский клуб. Подчёркивается, что «Лион» может продать его за € 50 млн.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 19-летнего нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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