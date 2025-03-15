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«Химки» — «Ахмат»: команды забили два гола за четыре минуты

«Химки» — «Ахмат»: команды забили два гола за четыре минуты
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат». Игра идёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Зорин – 72'     1:1 Зорин – 76'    

На 72-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин открыл счёт. На 76-й минуте Зорин закатил мяч в свои ворота.

После 20 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

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