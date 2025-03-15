Дэвид Мойес вышел на третье место по числу званий тренера месяца в АПЛ, догнав Гвардиолу

Наставник «Эвертона» Дэвид Мойес вышел на третье место по числу выигранных званий лучшего тренера месяца в АПЛ. В феврале он в 11-й раз выиграл этот приз, догнав по этому показателю испанского специалиста Хосепа Гвардиолу.

Чаще них этого звания удостаивались только сэр Алекс Фергюсон (27 раз) и Арсен Венгер (15).

Дэвид Мойес с призом лучшего тренера месяца в Премьер-лиге:

— 2002 год (ноябрь);

— 2004 год (сентябрь);

— 2006 год (январь);

— 2008 год (февраль);

— 2009 год (февраль);

— 2010 год (январь, март, октябрь);

— 2012 год (сентябрь);

— 2013 год (март);

— 2025 год (февраль).

61-летний Мойес возглавил «Эвертон» в январе этого года. Ранее он занимал должность главного тренера «ирисок» с 2002 по 2013 год. В феврале «Эвертон» под его руководством провёл пять матчей в АПЛ, одержал две победы при трёх ничьих с разницей мячей +5 (11-6).