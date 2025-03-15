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Химки — Ахмат, результат матча 21-го тура РПЛ, счёт 1:1, 15 марта 2025 года

«Химки» и «Ахмат» сыграли вничью в РПЛ, Зорин забил в свои и в чужие ворота
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Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречались подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Зорин – 72'     1:1 Зорин – 76'    

На 72-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин открыл счёт. На 76-й минуте он же закатил мяч в свои ворота.

После 21 сыгранного матча «Химки» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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