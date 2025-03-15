«Химки» и «Ахмат» сыграли вничью в РПЛ, Зорин забил в свои и в чужие ворота

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречались подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

На 72-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин открыл счёт. На 76-й минуте он же закатил мяч в свои ворота.

После 21 сыгранного матча «Химки» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.