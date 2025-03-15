Зорин — третий игрок «Спартака» в XXI веке, забивший в свои и чужие ворота в одном матче

Принадлежащий московскому «Спартаку» полузащитник Даниил Зорин в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги-2024/2025 между грозненским «Ахматом» и «Химками» (1:1) забил два гола за четыре минуты. На 72-й минуте Зорин вывел «Ахмат» вперёд, а на 76-й сравнял счёт, забив в свои ворота. Он стал третьим игроком красно-белых в XXI веке, забивавшим в свои и чужие ворота в одном матче.

Все игроки «Спартака» в в XXI веке, забившие в свои и чужие ворота в одном матче:

2004 — Душан Петкович (в матче с «Сатурном»);

2023 — Александр Соболев («Динамо»);

2025 — Даниил Зорин (в аренде в «Ахмате» — в матче с «Химками»).

Зорин появился на поле во втором тайме, заменив в перерыве Даниила Уткина. 21-летний хавбек находится в «Ахмате» в аренде. Права на футболиста принадлежат «Спартаку». В этом сезоне Зорин провёл в общей сложности семь матчей в РПЛ, в игре с «Химками» он забил свой первый гол в чемпионатах России.

После 21 сыгранного матча «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.