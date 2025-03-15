В агентстве Даку высказались о здоровье игрока после травмы

Форвард «Рубина» албанский футболист Мирлинд Даку получил травму и не примет участия в ближайших матчах национальной команды.

«У Даку травма. Он проведёт несколько обследований, и мы увидим, что делать дальше. Скоро выйдет на поле, чтобы снова забивать», — сказали в агентстве игрока корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее журналист Иван Карпов со ссылкой на тренера сборной Албании заявил, что форварда беспокоят боли в паховой области. По этой причине тренерский штаб команды не стал включать игрока в список на матчи с Англией и Андоррой, чтобы он смог пройти соответствующую терапию.