Экс-игрок «Оренбурга» Ефремов неутешительно оценил шансы команды на сохранение места в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА, «Оренбурга», «Крыльев Советов», а сейчас игрок ивановского «Текстильщика» Дмитрий Ефремов высказался о шансах «Оренбурга» сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге и оценил сроки возвращения команды в высший дивизион в случае вылета.

«Думаю, что с большой долей вероятности «Оренбург» вылетит. Чтобы остаться, им будет необходимо победить во всех оставшихся матчах в этом сезоне. Обычно, чтобы не вылететь напрямую, команде надо было набрать 31 очко. Этот минимум никак не изменился, так что «Оренбургу» надо набрать ещё много очков, чтобы сохранить прописку. Но если «Оренбург» вылетит, то зайдёт обратно в РПЛ уже в следующем сезоне», – приводит слова Ефремова Metaratings.

В активе Ефремова есть один матч в составе основной сборной России. В составе ЦСКА футболист трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок страны, а также один раз стал победителем Кубка России. «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 21 матч.