«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Агаларов открыл счёт на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте махачкалинское «Динамо» вышло вперёд в счёте. Отличился форвард хозяев Гамид Агаларов.

После 20 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.