Игрок «Зенита» Гонду: хочу довести до конца английский, затем усиленно учить русский

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о том, что планирует начать усиленно учить русский язык после английского.

— Как у тебя с русским языком?

— Пока что большого прогресса нет, но я стараюсь. Постепенно узнаю больше слов на русском, которые могу использовать уже в быту, на тренировках и в матчах. Ранее ещё начал изучать английский язык, хочу довести до конца и полностью понимать. Затем буду усиленно учить русский, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.