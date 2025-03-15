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Ривалдо: если не «Барселона», Неймар всё равно летом присоединится к топ-клубу

Ривалдо: если не «Барселона», Неймар всё равно летом присоединится к топ-клубу
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Экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказался о возможном возвращении нападающего «Сантоса» Неймара в каталонский клуб летом.

«Неймар — великий игрок, и мне нравится его стиль. Если он сохранит свою нынешнюю форму в «Сантосе», будет забивать голы и восстановит ритм, ему всё равно найдётся место в любой топ-команде. Если это не «Барселона», этим летом он присоединится к другому крупному европейскому клубу», — приводит слова Ривалдо Barca Universal.

Бразильский форвард Неймар перебрался в «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля» в зимнее трансферное окно. В первых семи матчах за клуб после возвращения Неймар оформил три гола и три результативные передачи. Контракт 33-летнего футболиста с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что сам игрок заинтересован в возвращении в «Барселону».

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