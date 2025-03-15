Защитник Пау Кубарси назвал трёх лучших футболистов не из «Барселоны»

Футболист «Барселоны» Пау Кубарси назвал трёх топ-игроков, которые не играют за каталонцев, и ответил на несколько других вопросов.

«Кто, по-моему мнению, лучший центральный защитник за пределами «Барсы»? Это ван Дейк. Если бы я родился заново, я бы хотел стать Лео Месси. Говоря о трёх топах из академии Ла Масии, я назову Кима Хуньента, Андреса Куэнку и Хуана Эрнандеса. Три звезды, которые не играют за «Барсу»? Это определённо будут ван Дейк, Мо Салах и Джамал Мусиала», — приводит слова Кубарси официальный сайт каталонского клуба.

Пау Кубарси 18 лет. В текущем сезоне испанской Ла Лиги Кубарси провёл 26 матчей, в которых оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр в Лиге чемпионов, две — в Суперкубке Испании, а также четыре — в Кубке Испании.