Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Пау Кубарси назвал трёх лучших футболистов не из «Барселоны»

Защитник Пау Кубарси назвал трёх лучших футболистов не из «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Барселоны» Пау Кубарси назвал трёх топ-игроков, которые не играют за каталонцев, и ответил на несколько других вопросов.

«Кто, по-моему мнению, лучший центральный защитник за пределами «Барсы»? Это ван Дейк. Если бы я родился заново, я бы хотел стать Лео Месси. Говоря о трёх топах из академии Ла Масии, я назову Кима Хуньента, Андреса Куэнку и Хуана Эрнандеса. Три звезды, которые не играют за «Барсу»? Это определённо будут ван Дейк, Мо Салах и Джамал Мусиала», — приводит слова Кубарси официальный сайт каталонского клуба.

Пау Кубарси 18 лет. В текущем сезоне испанской Ла Лиги Кубарси провёл 26 матчей, в которых оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр в Лиге чемпионов, две — в Суперкубке Испании, а также четыре — в Кубке Испании.

Материалы по теме
Пау Кубарси стал самым молодым удалённым с поля игроком в Лиге чемпионов в XXI веке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android