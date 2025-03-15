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Лусиано Гонду ответил, обязан ли «Зенит» выиграть РПЛ и Кубок России

Лусиано Гонду ответил, обязан ли «Зенит» выиграть РПЛ и Кубок России
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду поделился мнением об участии клуба в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге и о возможной победе в Кубке России в текущем сезоне.

— Нынешний состав команды обязан побеждать в двух турнирах?
— Конечно, клуб требует, чтобы мы стали чемпионами и выиграли Кубок. Если добьёмся этого, то я завоюю свои первые титулы. Исполню мечту, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

После 20 матчей «Зенит» с 43 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России санкт-петербургский клуб на данный момент дошёл до стадии 1/2 финала Пути РПЛ.

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