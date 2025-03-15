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«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: хозяева забили второй мяч на 38-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте защитник «Динамо» Мохамед Аззи удвоил преимущество своей команды. Ранее на 29-й минуте забил нападающий бело-голубых Гамид Агаларов.

После 20 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.