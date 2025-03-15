Рапопорт: «Спартак» точно выбывает из гонки за чемпионство, если проиграет «Зениту»

Ветеран «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал предстоящий матч сине-бело-голубых со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«У «Зенита» лучше положение, чем у «Спартака». В случае поражения «Спартак» на 100 процентов выбывает из гонки за чемпионство. Даже думаю, что «Зениту» в таком случае никто больше не составит конкуренцию. Разрыв от «Спартака» будет шесть очков — надо три игры проиграть, это невероятно, поэтому со «Спартаком» борьба будет закончена. Что касается других команд, то ЦСКА может вклиниться в гонку в случае двух-трёх побед подряд. У армейцев более симпатичная игра.

«Зенит» победит, если будет играть так же организованно, как в последних матчах, когда не давали создать полумомент. Надо очень аккуратно и внимательно сыграть с хорошей атакой «Спартака». Убеждён, что один-два мяча «Зенит» сможет забить, а победим с разницей в один мяч», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.