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Комментатор Генич — о матче «Спартак» — «Зенит»: это будет игра за три с половиной очка

Комментатор Генич — о матче «Спартак» — «Зенит»: это будет игра за три с половиной очка
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче московского «Спартака» против петербуржского «Зенита».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне матч «Спартак» — «Зенит» интересен ещё и прямой конкуренцией команд в турнирной таблице. Это будет игра за три с половиной очка. При равенстве очков первый дополнительный показатель — игры друг с другом. В Санкт-Петербурге случилась ничья. Если сейчас «Спартак» одержит победу, то при равенстве очков у них будет преимущество над «Зенитом». Если победит «Зенит», тогда «Спартак» отваливается на шесть очков, и в оставшихся турах такое отыграть будет очень сложно. Плюс у «Зенита» останется преимущество по личным встречам. Как может пройти это дерби двух столиц? Если стратегически смотреть на таблицу и календарь, ничья в Москве — неплохой результат. Может быть, «Зенит» сыграет в закрытой манере и лишит «Спартак» пространства. А обороняться петербуржцы умеют. К тому же сейчас у них есть Латышонок, умеющий вытянуть нужный результат», — приводит слова Генича «Комсомольская правда».

После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

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