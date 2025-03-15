«Шинник» одержал минимальную победу в матче с «КАМАЗом» в 24-м туре Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников (Астрахань). «Шинник» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 48-й минуте, отличился нападающий «Шинника» Захар Фёдоров.

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 25 очков за 24 матча. «КАМАЗ» заработал 28 очков после аналогичного количества игр и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата калининградская «Балтика», набравшая 47 очков за 23 встречи.