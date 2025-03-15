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Шинник — КАМАЗ, результат матча 15 марта 2025, счёт 1:0, Первая лига 2024-2025

«Шинник» одержал минимальную победу в матче с «КАМАЗом» в 24-м туре Первой лиги
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Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «КАМАЗ». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников (Астрахань). «Шинник» одержал победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Фёдоров – 48'    

Единственный гол в матче был забит на 48-й минуте, отличился нападающий «Шинника» Захар Фёдоров.

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 25 очков за 24 матча. «КАМАЗ» заработал 28 очков после аналогичного количества игр и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата калининградская «Балтика», набравшая 47 очков за 23 встречи.

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