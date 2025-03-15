Денис Глушаков: матч «Зенита» и «Спартака» — загадка, Соболев будет рвать и метать

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Игра пройдёт в Москве 16 марта.

«Вендел — один из ключевых и системообразующих игроков «Зенита», который создаёт много проблем для соперника. Но, помимо Вендела, есть ещё хорошие игроки. Есть те, кому есть что доказывать. Думаю, тот же Соболев будет рвать и метать. Нас ожидает интересный матч. Многое будет зависеть от настроя команд, тактики тренеров и психологического состояния игроков. Фаворита в этой игре нет — матч-загадка. Игра за шесть очков, которая решит не всё, но это один из ключевых матчей», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 20 матчах и опережает «Спартак» на три очка. Полузащитник санкт-петербургского клуба Вендел пропустит матч со «Спартаком» из-за дисквалификации. Нападающий Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно.