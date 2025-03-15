«Пьянич добавляет им мощи». Игрок «Зенита» Гонду оценил уровень ЦСКА

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался об уровне игры московского ЦСКА в текущем сезоне.

— Как оценишь возобновление чемпионата для «Зенита»? Ведь матч с ЦСКА был действительно непростым.

— С ЦСКА всегда получаются тяжёлые матчи. Даже осенью, когда я забил и мы победили, было нелегко. Также зимой наша встреча закончилась со счётом 2:2. Могу сказать, что команда интенсивная, сильная. Пьянич добавляет им мощи. Думаю, у нас были шансы победить, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.