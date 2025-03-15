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«Анже» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00 мск

«Анже» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00 мск
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Сегодня, 15 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Анже» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи раздастся в 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Анже
Анже
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Анже» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 25 матчей. «Монако» располагается на четвёртой строчке, заработав 44 очка за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «ПСЖ», который набрал 65 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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