«Анже» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 15 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Анже» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи раздастся в 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Анже» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 25 матчей. «Монако» располагается на четвёртой строчке, заработав 44 очка за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «ПСЖ», который набрал 65 очков.