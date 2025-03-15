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«Новый чемпион?» 17-летний Ямаль сфотографировался с личным поясом

«Новый чемпион?» 17-летний Ямаль сфотографировался с личным поясом
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, посетивший шоу WWE Smackdown, прошедшее в Барселоне, получил от реслинг-федерации личный титул, чем не мог не похвастаться в соцсетях. Кроме того, спортсмен сфотографировался со звёздами реслинг-индустрии.

«Новый чемпион WWE?» — подписал фотографию Ямаль.

Фото: Соцсети Ямаля

Барселона стала первым городом в рамках европейского тура WWE, который продлится практически до начала главного шоу федерации — WrestleMania. По заявленной программе шоу WWE Raw и SmackDown состоятся в 11 городах и девяти странах Европы, в число которых войдут Испания, Италия, Ирландия, Бельгия, Северная Ирландия, Англия, Шотландия, Австрия и Нидерланды.

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