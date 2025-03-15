Сёмин: матч «Спартака» и «Зенита» решит очень многое в чемпионской гонке

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» станет ключевым в чемпионской гонке.

«Думаю, что это будет мощный, напряжённый матч. И он точно решит если не всё, то очень многое в чемпионской гонке. Прогнозируются полные трибуны, за последнее время на матче «Спартака» такое впервые. И эти трибуны — помощники «Спартака». У «Зенита» есть хладнокровие, мастерство, стабильность. Команды подходят к этому матчу в примерно равном состоянии», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдёт в Москве 16 марта и начнётся в 19:45 мск. В турнирной таблице лиги команды разделяет три очка — сине-бело-голубые с 43 очками в 20 матчах находятся на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» по личным встречам, красно-белые занимают третью строчку при 40 очках.