«Локомотив» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Ньямси, Ненахов, Годяев, Тимофеев, Батраков, Пиняев, Севикян, Воробьёв.

«Динамо»: Лунёв, Даса, Касерес, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Чавес, Бителло, Артур, Карраскаль, Гладышев.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».