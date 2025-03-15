Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» рассказали о травмах трёх основных футболистов

В «Локомотиве» рассказали о травмах трёх основных футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный поделился информацией о состоянии здоровья полузащитников железнодорожников Дмитрия Баринова, Артёма Карпукаса и защитника Ильи Самошникова.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Капитан команды (Баринов), получивший повреждение коленного сустава в игре с «Ахматом», продолжает восстановление. Пока он индивидуально работает с клубными физиотерапевтами. В ближайшее время Дмитрий приступит к занятиям в общей группе.

Самошников? У защитника после игры с «Ахматом» был небольшой дискомфорт в области поясницы, связанный с сезонными перепадами качества полей. Илья также восстанавливается, скоро приступит к тренировкам с командой. В недельном микроцикле мы не успеваем подготовить его к игре с «Динамо». Восстановление Артёма Карпукаса идёт хорошо. На следующей неделе полузащитник должен приступить к занятиям в общей группе», — приводит слова Калюжного пресс-служба «Локомотива».

За 10 туров до конца чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 очками в 20 матчах. В 21-м туре РПЛ железнодорожники примут на своём поле московское «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 15 марта.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Локо» — «Динамо» в РПЛ, Мирра в Индиан-Уэллсе, бой Милохина и хоккей
Топ-события субботы: «Локо» — «Динамо» в РПЛ, Мирра в Индиан-Уэллсе, бой Милохина и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android