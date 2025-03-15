В «Локомотиве» рассказали о травмах трёх основных футболистов

Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный поделился информацией о состоянии здоровья полузащитников железнодорожников Дмитрия Баринова, Артёма Карпукаса и защитника Ильи Самошникова.

«Капитан команды (Баринов), получивший повреждение коленного сустава в игре с «Ахматом», продолжает восстановление. Пока он индивидуально работает с клубными физиотерапевтами. В ближайшее время Дмитрий приступит к занятиям в общей группе.

Самошников? У защитника после игры с «Ахматом» был небольшой дискомфорт в области поясницы, связанный с сезонными перепадами качества полей. Илья также восстанавливается, скоро приступит к тренировкам с командой. В недельном микроцикле мы не успеваем подготовить его к игре с «Динамо». Восстановление Артёма Карпукаса идёт хорошо. На следующей неделе полузащитник должен приступить к занятиям в общей группе», — приводит слова Калюжного пресс-служба «Локомотива».

За 10 туров до конца чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 очками в 20 матчах. В 21-м туре РПЛ железнодорожники примут на своём поле московское «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 15 марта.