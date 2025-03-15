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«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» в рамках 2-го тура женской Суперлиги

«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» в рамках 2-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 15 марта, ЖФК «Ростов» на своём поле уступил московскому «Локомотиву» со счётом 0:2 в рамках 2-го тура Суперлиги.

Россия — Суперлига (ж) . 2-й тур
15 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Оливейра – 3'     0:2 Бизенкова – 61'    

Голами в составе «Локомотива» отметились Лаисса Оливейра и Валерия Бизенкова. Полузащитница московской команды Яна Шеина сделала две голевые передачи.

«Ростов» занимает предпоследнее, 12-е место в турнирной таблице. Команда за два матча не набрала очков. «Локомотив» одержал первую победу и располагается на седьмой строчке. Первое место делят московский ЦСКА и «Краснодар», у которых по шесть очков. Отметим, что по решению УМВД России по Ростову-на-Дону матч проходил при пустых трибунах.

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