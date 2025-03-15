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Гонду — о выездах в РПЛ: в Аргентине мало аэропортов, расстояниями меня не удивишь

Гонду — о выездах в РПЛ: в Аргентине мало аэропортов, расстояниями меня не удивишь
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду ответил на вопрос, привык ли он к поездкам на выездные матчи в города без аэропортов.

— Сейчас у команды трёхматчевая гостевая серия. Причём два города — без аэропорта. Насколько удалось привыкнуть к таким поездкам? Чувствуешь дискомфорт?
— Мне не привыкать — в Аргентине тоже мало аэропортов. Так что расстояниями меня не удивишь, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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