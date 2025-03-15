«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Агаларов реализовал пенальти на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков (Азов). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 75-й минуте махачкалинское «Динамо» получило право на пенальти. Удар с 11 метров реализовал нападающий Гамид Агаларов. В первой половине игры Агаларов забил с игры. Ещё один мяч на счету защитника Мохамеда Аззи.
После 20 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.
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