Арбитр Федотов отреагировал на удаление у «Крыльев Советов» в матче с «Динамо» Махачкала

Арбитр Игорь Федотов высказался об удалении защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова в игре 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Махачкала. Матч проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу «Динамо».

«Чистяков допустил ошибку: находясь в хорошей позиции, он не заметил, что фол произошёл за пределами штрафной, и назначил пенальти, показав только жёлтую карточку. Нарушение правил там действительно было, касания – и в ногах, и в руках.

Если Чистяков считает, что это лишение явной возможности забить гол, то сразу должна была последовать прямая красная карточка. Карасёв правильно вмешался, указав, что нарушение произошло за пределами штрафной.

Меня удивляет, почему Чистяков изначально не показал красную карточку. Только после просмотра Чистяков принял правильные решения – отменил пенальти, назначив штрафной, и показал прямую красную карточку. Но изначально сделал всё неправильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.