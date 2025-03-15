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«Зенит» с минимальным счётом обыграл «Рязань-ВДВ» во 2-м туре Суперлиги

«Зенит» с минимальным счётом обыграл «Рязань-ВДВ» во 2-м туре Суперлиги
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Сегодня, 15 марта, футболистки «Зенита» на своём поле одержали волевую победу над соперницами из ЖФК «Рязань-ВДВ». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россия — Суперлига (ж) . 2-й тур
15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
0:1 Сорокина – 9'     1:1 Пантюхина – 45'     2:1 Кики – 54'    

На девятой минуте счёт в игре открыли футболистки из Рязани, автоголом отметилась защитница сине-бело-голубых Полина Сорокина. В конце первого тайма полузащитница «Зенита» Екатерина Пантюхина забила ответный мяч, а на 54-й минуте матча гаитянка Кики принесла победу своей команде.

«Рязань-ВДВ» занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице. Команда за два матча не набрала очков. «Зенит» одержал первую победу и располагается на седьмой строчке, имея в активе четыре очка. Первое место делят московский ЦСКА и «Краснодар», у которых по шесть очков.

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