«Зенит» с минимальным счётом обыграл «Рязань-ВДВ» во 2-м туре Суперлиги

Сегодня, 15 марта, футболистки «Зенита» на своём поле одержали волевую победу над соперницами из ЖФК «Рязань-ВДВ». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На девятой минуте счёт в игре открыли футболистки из Рязани, автоголом отметилась защитница сине-бело-голубых Полина Сорокина. В конце первого тайма полузащитница «Зенита» Екатерина Пантюхина забила ответный мяч, а на 54-й минуте матча гаитянка Кики принесла победу своей команде.

«Рязань-ВДВ» занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице. Команда за два матча не набрала очков. «Зенит» одержал первую победу и располагается на седьмой строчке, имея в активе четыре очка. Первое место делят московский ЦСКА и «Краснодар», у которых по шесть очков.