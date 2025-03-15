«Зенит» с минимальным счётом обыграл «Рязань-ВДВ» во 2-м туре Суперлиги
Поделиться
Сегодня, 15 марта, футболистки «Зенита» на своём поле одержали волевую победу над соперницами из ЖФК «Рязань-ВДВ». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Россия — Суперлига (ж) . 2-й тур
15 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
0:1 Сорокина – 9' 1:1 Пантюхина – 45' 2:1 Кики – 54'
На девятой минуте счёт в игре открыли футболистки из Рязани, автоголом отметилась защитница сине-бело-голубых Полина Сорокина. В конце первого тайма полузащитница «Зенита» Екатерина Пантюхина забила ответный мяч, а на 54-й минуте матча гаитянка Кики принесла победу своей команде.
«Рязань-ВДВ» занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице. Команда за два матча не набрала очков. «Зенит» одержал первую победу и располагается на седьмой строчке, имея в активе четыре очка. Первое место делят московский ЦСКА и «Краснодар», у которых по шесть очков.
Комментарии
- 15 марта 2025
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:51
-
19:38
-
19:30
-
19:29
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:47
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:35
-
18:32
-
18:25
-
18:23
-
18:16
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:31