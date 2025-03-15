Сёмин: Вендел играет значительно хуже, его отсутствие точно не большая потеря для «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что отсутствие бразильского полузащитника Вендела не станет для «Зенита» потерей в матче со «Спартаком».

«На сегодняшний момент Вендел не прошлогодняя его версия. Он играет значительно хуже, и сейчас его отсутствие не потеря для «Зенита» перед игрой со «Спартаком» Точно не большая. Есть кем его заменить, в составе «Зенита» имеются более агрессивные игроки с большим желанием и мотивацией», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Спартак» и «Зенит» встретятся в очном матче в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Вендел не примет участия в матче из-за дисквалификации. Футболист получил красную карточку в игре 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).