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Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ совершил 100 результативных действий

Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ совершил 100 результативных действий
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт с пенальти на 11-й минуте в матче с «Брайтоном» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги, совершив своё 100-е результативное действие в турнире и установив уникальный рекорд.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 11'     1:1 Эступиньян – 21'     2:1 Мармуш – 39'     2:2 Хусанов – 48'    

Нападающий стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, кому удалось совершить 100 голевых действий менее чем за 100 матчей. Эрлингу Холанду для этого потребовалось всего 94 игры.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 38 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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