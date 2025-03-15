Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ совершил 100 результативных действий

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт с пенальти на 11-й минуте в матче с «Брайтоном» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги, совершив своё 100-е результативное действие в турнире и установив уникальный рекорд.

Нападающий стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, кому удалось совершить 100 голевых действий менее чем за 100 матчей. Эрлингу Холанду для этого потребовалось всего 94 игры.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 38 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.