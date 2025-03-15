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Футболист «Зенита» Лусиано Гонду предположил, поедет ли Месси на ЧМ-2026

Футболист «Зенита» Лусиано Гонду предположил, поедет ли Месси на ЧМ-2026
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду поделился мнением по поводу возможного участия нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси в предстоящем ЧМ-2026.

— На твой взгляд, увидим ли мы Лионеля Месси на чемпионате мира в 2026 году?
— Думаю, да. Когда я вижу его с мячом, всегда думаю, что сейчас что-то произойдёт. И это уже происходит 20 лет. У него остались ещё желание и силы, чтобы сыграть на ЧМ. Думаю, он поедет, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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