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Победа «Динамо» Махачкала над «Крыльями Советов» — крупнейшая в РПЛ в истории клуба

Победа «Динамо» Махачкала над «Крыльями Советов» — крупнейшая в РПЛ в истории клуба
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Махачкалинское «Динамо» одержало самою крупную победу в рамках Российской Премьер-Лиги в своей истории. Подопечные Хасанби Биджиева разгромили на своём поле самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0 в матче 21-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Агаларов – 29'     2:0 Аззи – 38'     3:0 Агаларов – 75'     4:0 Гаджиев – 89'    

Дублем в составе махачкалинского «Динамо» отметился нападающий Гамид Агаларов. Ещё по голу на свой счёт записали защитник Мохамед Аззи и форвард Шамиль Гаджиев. Победа позволила «Динамо» подняться на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко в 21 матче. «Крылья Советов», напротив, опустились в таблице на 12-е место. На счету самарцев 19 набранных очков.

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