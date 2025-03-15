Победа «Динамо» Махачкала над «Крыльями Советов» — крупнейшая в РПЛ в истории клуба

Махачкалинское «Динамо» одержало самою крупную победу в рамках Российской Премьер-Лиги в своей истории. Подопечные Хасанби Биджиева разгромили на своём поле самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0 в матче 21-го тура РПЛ.

Дублем в составе махачкалинского «Динамо» отметился нападающий Гамид Агаларов. Ещё по голу на свой счёт записали защитник Мохамед Аззи и форвард Шамиль Гаджиев. Победа позволила «Динамо» подняться на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко в 21 матче. «Крылья Советов», напротив, опустились в таблице на 12-е место. На счету самарцев 19 набранных очков.