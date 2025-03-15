«Манчестер Сити» установил антирекорд по пропущенным голам в АПЛ при Гвардиоле
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Английский «Манчестер Сити» пропустил 40-й гол в сезоне английской Премьер-лиги-2024/2025. Таким образом, «Манчестер Сити» установил антирекорд по пропущенным голам за период работы главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее 39 голов «Манчестер Сити» пропускал в сезоне-2016/2017, который был первым под руководством Пепа.
Команда Гвардиолы принимает «Брайтон» в игре 29-го тура чемпионата Англии.
Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 11' 1:1 Эступиньян – 21' 2:1 Мармуш – 39' 2:2 Хусанов – 48'
Голами в составе хозяев отличились Эрлинг Холанд, реализовав пенальти, и Омар Мармуш. За «Брайтон» гол забил Первис Эступиньян, а Абдукодир Хусанов отметился автоголом, который позволил «чайкам» сравнять счёт в матче.
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