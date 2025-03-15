«Манчестер Сити» установил антирекорд по пропущенным голам в АПЛ при Гвардиоле

Английский «Манчестер Сити» пропустил 40-й гол в сезоне английской Премьер-лиги-2024/2025. Таким образом, «Манчестер Сити» установил антирекорд по пропущенным голам за период работы главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее 39 голов «Манчестер Сити» пропускал в сезоне-2016/2017, который был первым под руководством Пепа.

Команда Гвардиолы принимает «Брайтон» в игре 29-го тура чемпионата Англии.

Голами в составе хозяев отличились Эрлинг Холанд, реализовав пенальти, и Омар Мармуш. За «Брайтон» гол забил Первис Эступиньян, а Абдукодир Хусанов отметился автоголом, который позволил «чайкам» сравнять счёт в матче.