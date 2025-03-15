Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: в матче со «Спартаком» можно обойтись без Вендела

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался об отсутствии бразильского полузащитника Вендела в матче с московским «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Вендел не защитник, он системообразующий игрок в атаке. А надо будет бороться с нападением «Спартака». Не исключаю, что «Зенит» сыграет 3-5-2 — Мантуан и Сантос на флангах, Барриос и Зделар в опорной зоне. Но и без Вендела у «Зенита» есть кому создать момент и забить. Не думаю, что «Зенит» будет играть первым номером, либо игра выйдет ровной, либо «Спартак» даже перехватит инициативу. В этой ситуации можно обойтись без Вендела. Надеюсь, Глушенков наконец сыграет так, как до травмы в прошлом году», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.