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«Бавария» упустила победу над «Унионом», потеряв очки во втором матче Бундеслиги кряду

«Бавария» упустила победу над «Унионом», потеряв очки во втором матче Бундеслиги кряду
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На стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги. Местный «Унион» отобрал очки у лидера чемпионата мюнхенской «Баварии». Игра завершилась ничьёй — 1:1.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Зане – 75'     1:1 Холлербах – 83'    

На гол Лероя Зане на 75-й минуте хозяева ответили точным ударом Бенедикта Холлербаха на 83-й.

«Унион» набирает очки второй матч кряду после серии из трёх поражений. Команда Штеффена Баумгарта располагается в турнирной таблице на 13-й строчке, набрав в 26 матчах 27 очков. В следующем туре «Унион» встретится в гостях с «Фрайбургом» 30 марта.

«Бавария» потеряла очки во второй игре Бундеслиги подряд. В предыдущем туре команда Венсана Компани проиграла «Бохуму». С 62 очками мюнхенцы идут на первой строчке турнирной таблицы, опережая «Байер» (матч в запасе) на девять очков.

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