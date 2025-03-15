«Боруссия» М на выезде одержала победу над «Вердером» в матче 26-го тура Бундеслиги

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались бременский «Вердер» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимо Герахе. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Гости одержали победу со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте футболистом мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассаном Плеа, который оформил дубль на 28-й минуте. Ещё до перерыва «Вердер» смог сравнять счёт. Голами отметились Романо Шмид и Андре Силва. Во втором тайме, на 47-й минуте матча, Плеа сделал хет-трик, а Тим Кляйндинст установил окончательный счёт на 81-й минуте.

После этой победы в активе мёнхенгладбахской «Боруссии» стало 40 очков. Команда из Мёнхенгладбаха расположилась на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер» с 33 очками находится на 12-й строчке.