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Ипсвич — Ноттингем Форест, результат матча 29-го тура АПЛ, счёт 2:4, 15 марта 2025 года

«Ноттингем Форест» победил «Ипсвич» в 29-м туре АПЛ, Эланга оформил дубль
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«Ипсвич» и «Ноттингем Форест» встречались в очном матче в рамках 29-го тура английской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Майклом Солсбери. Матч завершился уверенной победой гостей — 4:2.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 4
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Миленкович – 35'     0:2 Эланга – 37'     0:3 Эланга – 41'     1:3 Каюсте – 82'     1:4 Силва – 87'     2:4 Хирст – 90+3'    

На 35-й минуте счёт в матче открыл центральный защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович. На 37-й минуте вингер гостей Энтони Эланга удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Эланга оформил дубль и сделал счёт крупным. На 82-й минуте полузащитник «Ипсвича» Йенс Каюсте отыграл один мяч. На 87-й минуте вингер «лесников» Жота Силва вновь поразил ворота «Ипсвича». На 90+3-й минуте нападающий хозяев поля Джордж Хирст установил окончательный счёт.

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками. «Ипсвич» с 17 очками в 29 матчах располагается на 18-й строчке в зоне вылета.

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