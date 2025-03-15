«Ноттингем Форест» победил «Ипсвич» в 29-м туре АПЛ, Эланга оформил дубль

«Ипсвич» и «Ноттингем Форест» встречались в очном матче в рамках 29-го тура английской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Майклом Солсбери. Матч завершился уверенной победой гостей — 4:2.

На 35-й минуте счёт в матче открыл центральный защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович. На 37-й минуте вингер гостей Энтони Эланга удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Эланга оформил дубль и сделал счёт крупным. На 82-й минуте полузащитник «Ипсвича» Йенс Каюсте отыграл один мяч. На 87-й минуте вингер «лесников» Жота Силва вновь поразил ворота «Ипсвича». На 90+3-й минуте нападающий хозяев поля Джордж Хирст установил окончательный счёт.

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками. «Ипсвич» с 17 очками в 29 матчах располагается на 18-й строчке в зоне вылета.