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«Нефтехимик» обыграл московское «Торпедо» в матче 24-го тура Первой лиги

Результаты матчей Первой лиги 15 марта
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Сегодня, 15 марта, прошли три матча 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 15 марта:

«Уфа» — «Енисей» — 0:1;
«Шинник» — «КАМАЗ» — 1:0;
«Нефтехимик» — «Торпедо» — 0:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 после сегодняшних матчей возглавляет московское «Торпедо» с 47 очками в активе после 24 встреч. На второй строчке располагается калининградская «Балтика», заработавшая 47 очков за 23 матча. Третье место с 41 очком после 23 игр занимает «Сочи». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (20).

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