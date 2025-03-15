Сегодня, 15 марта, прошли три матча 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 15 марта:

«Уфа» — «Енисей» — 0:1;

«Шинник» — «КАМАЗ» — 1:0;

«Нефтехимик» — «Торпедо» — 0:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 после сегодняшних матчей возглавляет московское «Торпедо» с 47 очками в активе после 24 встреч. На второй строчке располагается калининградская «Балтика», заработавшая 47 очков за 23 матча. Третье место с 41 очком после 23 игр занимает «Сочи». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (16), «Алания» (19) и «Сокол» (20).