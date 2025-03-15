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Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 15 марта 2025, счёт 2:2, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Сити» и «Брайтон» сыграли вничью в 29-м туре АПЛ, Хусанов забил в свои ворота
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Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Итоговый результат — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 11'     1:1 Эступиньян – 21'     2:1 Мармуш – 39'     2:2 Хусанов – 48'    

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, с пенальти отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, быстрее всех в истории оформив 100 результативных действий в АПЛ. На 21-й минуте Первис Эступиньян сравнял счёт. На 39-й минуте Омар Мармуш вывел хозяев вперёд. На 48-й минуте защитник «горожан» Абдукодир Хусанов отправил мяч в свои ворота.

После 29 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков. «Брайтон» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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