«Манчестер Сити» и «Брайтон» сыграли вничью в 29-м туре АПЛ, Хусанов забил в свои ворота

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Итоговый результат — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, с пенальти отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, быстрее всех в истории оформив 100 результативных действий в АПЛ. На 21-й минуте Первис Эступиньян сравнял счёт. На 39-й минуте Омар Мармуш вывел хозяев вперёд. На 48-й минуте защитник «горожан» Абдукодир Хусанов отправил мяч в свои ворота.

После 29 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков. «Брайтон» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.